منصور بن زايد يلتقي رئيس تركمانستان .. ويشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين

المصدر: وام

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وفخامة الرئيس قربان قولي بردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان، اليوم "السبت" في مقر "إكسبو 2020 دبي"، مراسم توقيع جملة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والموانئ والطاقة.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان خلال لقائه فخامة الرئيس قربان قولي بردي محمدوف بمقر "إكسبو 2020 دبي" بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، مؤكداً سموه أهمية تعزيز فرص الشراكة بين دولة الإمارات وتركمانستان بما يُلبي تطلعات ورؤية القيادة الرشيدة.

كما أكد سموه الأهمية التي توليها دولة الإمارات لتعزيز التعاون مع تركمانستان وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وقد سجل رئيس تركمانستان كلمة في سجل زوار معرض "إكسبو 2020 دبي" أعرب فيها عن سعادته بمشاركة بلاده في الحدث العالمي، مؤكداً قوة العلاقات بين تركمانستان ودولة الإمارات، وأبدى تمنياته بالوصول بها إلى آفاق أرحب تعزز النمو والازدهار في البلدين الصديقين.

شملت الاتفاقيات ومذكرات تفاهم الموقعة بين البلدين، مذكرة تفاهم في مجال عمليات الموانئ والخدمات اللوجستية بين شركة موانئ دبي العالمية ووكالة النقل والاتصالات في تركمانستان وقعها كل من سعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، والسيد حياتمورادوف أقاموراد رئيس وكالة النقل والاتصالات التابعة لمجلس وزراء تركمانستان.

وتضمنت الاتفاقيات التي وقعها البلدان، اتفاقية تأسيس شركة استثمارية مشتركة في تركمانستان بين صندوق أبوظبي للتنمية وغرفة التجارة والصناعة في تركمانستان وقعها كل من سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، والسيد ريجيبوف دولتجيلدي جومادورديفيتش رئيس غرفة التجارة والصناعة في تركمانستان.

وتم التوقيع كذلك على اتفاقية قرض بين حكومة تركمانستان وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء مصنع كيميائي للأسمدة المعدنية في مدينة تركمان أباد في تركمانستان، وقعها كل من سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، والسيد ريجيبوف دولتجيلدي جومادورديفيتش رئيس غرفة التجارة والصناعة في تركمانستان.

وجرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة الطاقة الحكومية بتركمانستان وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وقعها كل من السيد محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لـ "مصدر"، ومعالي رجب مرادوف حاج محمد صابر محمدوفيتش وزير الطاقة في تركمانستان.

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وبنك الدولة للشؤون الاقتصادية الخارجية في تركمانستان، وقعها كل من خالد إبراهيم القاسم مساعد المدير العام لشؤون السياسات والدراسات الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية، والسيد جيباروف رحيمبردي جيباروفيتش رئيس مصرف الدولة للشؤون الاقتصادية الخارجية لتركمانستان.

حضر اللقاء ومراسم توقيع الاتفاقيات كل من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وسعادة أحمد الحاي الهاملي سفير الدولة لدى جمهورية تركمانستان، وسعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة خالد إبراهيم القاسم مساعد المدير العام لشؤون السياسات والدراسات الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وسعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر".

كما حضر اللقاء من جانب تركمانستان، معالي جليوف تشاري بيرموفيت نائب رئيس مجلس الوزراء، ومعالي قوربانازاروف أرزميرات وزير التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية، ومعالي رجب مرادوف حاج محمد صابر محمدوفيتش وزير الطاقة، والسيد حياتمورادوف أقاموراد رئيس وكالة النقل والاتصالات التابعة لمجلس الوزراء، والسيد جيباروف رحيمبردي جيباروفيتش رئيس مصرف الدولة للشؤون الاقتصادية الخارجية، والسيد ريجيبوف دولتجيلدي جومادورديفيتش رئيس غرفة التجارة والصناعة، وسعادة ساردار ماميت جاراجايف سفير فوق العادة ومفوض لتركمانستان لدى الدولة، وأمانوف يهلاسجيلدي جوماجيلديفيتش القنصل العام لتركمانستان في دبي.

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