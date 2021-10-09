الاتحاد الأوروبي: إدراج الإمارات للائحة الدول الآمنة وبائياً بدءاً من 8 أكتوبر

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

حث مجلس الاتحاد الأوروبي أخيراً، الدول الأعضاء بضرورة إلغاء قيود السفر المفروضة على المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من يوم الجمعة 8 أكتوبر، وذلك فيما يمكن قراءته كتتويج للجهود التي تبذلها الدولة لاحتواء الوباء العالمي، سيما وأن القرار يأتي بعد أيام قليلة من إعلان دولة الإمارات انتهاء الجائحة والعودة للحياة الطبيعية.

وأكد بيان للاتحاد الأوروبي أن رفع القيود بدأ من يوم أمس الجمعة، وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد حدّث قائمته لعدد من البلدان الآمنة من الناحية الوبائية، وقد شمل التحديث عدداً من الدول بينها دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة، ليتم رفع قيود السفر تدريجياً عنها، وفقاً لموقع "شنغن فيزا إنفو.كوم" الأوروبي.

ويأتي القرار الأخير بعد أن سجلت كل من الإمارات والبحرين انخفاضاً ملحوظاً في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسجلة في أراضيهما خلال الأسابيع الأخيرة.

وبهذا الشكل، يمكن عرض عدد من البلدان المدرجة بالقائمة الآمنة من الناحية الوبائية بعد التحديث والتي ضمت 6 دول عربية، هي: دولة الإمارات، المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، الكويت، قطر، الأردن.

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