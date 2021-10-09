حمدان بن محمد يعتمد قرارا بشأن أولوية تخصيص الأراضي لأفراد العائلة الواحدة

المصدر: البيان

بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ضمن برامج إسكان المواطنين بدبي، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، إعطاء الأولوية في تخصيص الأراضي السكنية لأفراد العائلة الواحدة للسكن ضمن نفس المنطقة.

كما اعتمد سموه أيضا، البدء بإنشاء منصة موحدة يستطيع من خلالها المواطنون تبادل المنح والأراضي والوحدات السكنية فيما بينهم، لتقريب العائلات وتسهيل الانتقالات للمناطق للأسر المواطنة.

وأكد سموه للمواطنين، أن برامج الإسكان وسياساته هي محل متابعة مستمرة من محمد بن راشد آل مكتوم.

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