"طرق دبي" تنال شهادات الفئة الذهبية عن محطات مسار 2020 من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء

المصدر: البيان

حصلت هيئة الطرق والمواصلات على شهادات (LEED) للفئات الذهبية لمحطات المترو السبعة لمسار 2020، من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء بموجب برنامج (التصميم الريادي للطاقة والبيئة) المعروف اختصاراً باسم (LEED) والذي يمنح شهادات يتم تسليمها للمباني الأفضل في فئتها بناء على الاستراتيجيات والممارسات المطبقة في المشروع.

وقال عبدالرضا أبو الحسن، مدير إدارة تنفيذي إدارة تخطيط وتطوير مشاريع القطارات بمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات: " تُعتَبَرُ هيئة الطرق والمواصلات في دبي الجهة الأولى عالمياً، التي تمتلك أكبر عدد من شهادات LEED للفئة الذهبية كمشروع نقل ومواصلات من برنامج (التصميم الريادي للطاقة والبيئة) بتصنيف (v4 BD + C: NC). ويدل هذا الإنجاز على الحرص المتواصل للهيئة على الريادة والتميّز في تقديم مشروع مسار 2020 الحيوي للمنطقة والعالم أجمع. حيث حرصت الهيئة على اختيار الموقع المناسب للمحطات وتطبيق استراتيجيات تعمل على تخفيض استهلاك الطاقة والمياه وخفض الانبعاثات الكربونية بالإضافة إلى استخدام مواد بناء مناسبة وقابلة لإعادة التدوير وتقليل المخلفات الناتجة عن أعمال التنفيذ."



وأضاف أبو الحسن: "تحرص هيئة الطرق والمواصلات على الاستعانة بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة وتطبيق تقنيات الأبنية الخضراء انطلاقا من سعيها لخلق بيئة حضرية أكثر استدامة وتعزيز كفاءة البنية التحتية في جميع أعمالها وأنشطتها ومنشآتها الحيوية بطريقة فعّالة حققت من خلالها إنجازات مهمة لعبت دورا بارزا وحاسما في حماية البيئة، وتوفيرا في النفقات والحفاظ على الموارد بجميع أنواعها."

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