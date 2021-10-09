مخالفة وإنذار 50 منشأة في عجمان لعدم الالتزام بالاشتراطات

المصدر: (عجمان- أسامة أحمد)

خالفت إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان 7 مراكز تجارية، كما تم إنذار 43 آخرين، وذلك لعدم الالتزام بالاشتراطات الخاصة بتنظيم الحملات الترويجية.

وأكدت الدائرة تشديد الرقابة على مراكز التسوق والمحلات التجارية بغرض حماية المستهلكين، واشتكى أخيراً عدد من المستهلكين عبر مواقع التواصل الاجتماعي من وجود إعلانات مضللة للمستهلكين من خلال عرض منتجات مختلفة بأسعار رمزية ضمن حملات ترويجية لمراكز تسوق وفي الواقع لا توجد.

إحكام الرقابة

وقال سعود سلطان الشمري مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان لـ «البيان الاقتصادي»: تقوم إدارة الرقابة والحماية التجارية متمثلة بقسم الحماية التجارية بحملات تفتيشية على جميع المنشآت التجارية، ومن ضمنها التدقيق على البضائع التي يتم الإعلان عنها في العروض التجارية من حيث عدم وجود تعدٍ على العلامات التجارية المسجلة في وزارة الاقتصاد ومقيده لدى دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان.

والتأكد من الحالات بشأن الغش التجاري، وفي حال وجود غش تجاري على البضائع والمنتجات من حيث وجود بيانات غير صحيحة ومضللة تتعلق بمنشأ البضاعة أو وصفها، أو منتجات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الإماراتية، أو إعادة استخدام المنتجات المستعملة وتغليفها وبيعها على أنها جديدة، يتم مصادرة البضائع والمنتجات ومخالفة المنشأة واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في الإمارة، وإتلاف البضاعة والمنتجات المصادرة.

وكشف الشمري عن إنذار 43 منشأة تجارية ومخالفة 7 منشآت، وذلك ضمن حملات التفتيش التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان خلال 9 أشهر الماضية من أجل إحكام الرقابة على مراكز التسوق والمحلات التجارية خلال تنظيم الحملات الترويجية، مشدداً على أهمية الالتزام بالاشتراطات الخاصة بتنظيم الحملات التجارية، لافتاً أنه يتم إنذار المنشأة وإيقاف العرض لحين إصدار التصاريح اللازمة، وفي حال عدم الالتزام يتم مخالفة المنشأة.

وعن شكاوى المستهلكين من وجود إعلانات مضللة للمستهلكين بخصوص تنظيم حملات ترويجية، أكد أنه يتم متابعة جميع الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بعملية إعلانات تجارية لمراكز التسوق والتأكد من صحة المحتوى.

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