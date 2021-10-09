شرطة الشارقة تكرم عدداً من المتعاملين والشركاء والعاملين

المصدر: (الشارقة - البيان)

أشاد العقيد علي سعيد الجلاف رئيس مركز شرطة الحمرية الشامل بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بالشراكات المجتمعية المميزة، التي تتمتع بها القيادة مع مختلف المؤسسات العاملة بالدولة، والتي تسهم بدورها في تحقيق أهداف ورسالة القيادة الرامية إلى خدمة أفراد المجتمع، وتحقيق المفهوم الشامل لتعزيز الأمن والأمان.

جاء ذلك لدى تكريمه بمقر متحف الشارقة للآثار لعدد من المؤسسات بالإمارة باعتبارها شريكاً فعّالاً في تقديم عدد من المقترحات التطويرية في مراكز الشرطة، وهي مركز حماية الطفل والأسرة لدى دائرة الخدمات الاجتماعية، ورابطة فخر الوطن التطوعية، ومركز الدليل الطبي.

ارتقاء

كما كرّم رئيس مركز شرطة الحمرية عدداً من العاملين بالقيادة من مختلف الإدارات الشرطية تمثلت في إدارة الخدمات المساندة، إدارة الإعلام والعلاقات العامة، إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، الإدارة العامة للعمليات الشرطية، الذين كان لهم بالغ الأثر في الارتقاء بالعمل الأمني من خلال عدد من المقترحات والآراء التطويرية، والإسهام في تعزيز الاستقرار المجتمعي، الذي يمثل أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لشرطة الشارقة.

من جانبهم عبر المكرمون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لشرطة الشارقة على هذا التكريم، الذي وجد صدى طيباً لديهم، مشيدين بحرصها على مد جسور التواصل مع مختلف شرائح وفئات المجتمع، مما يؤكد دورها المجتمعي الرائد في مختلف المجالات.

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