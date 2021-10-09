المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة ينطلق في دبي غداً

المصدر: (دبي - وام )

عقد الاجتماع العالمي الخامس للتحالف العلمي لطب العائلة افتراضياً برئاسة عدد من أبرز الخبراء والأطباء المختصين في مجال طب الأسرة والرعاية الأولية، وناقش المجتمعون البرنامج العلمي للدورة الثامنة من المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة الذي ستنطلق فعالياته غداً في دبي.

كما ناقش الأطباء والمختصون - الذين يمثلون عدداً من أبرز مؤسسات ومنظمات الرعاية الصحية من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم - العديد من الموضوعات بما في ذلك دور التحالف العلمي العالمي لطب العائلة ورؤيته ومستقبل طب العائلة.

ورحب الدكتور عبدالسلام المدني الرئيس التنفيذي للمؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة والتحالف العلمي العالمي لطب العائلة خلال الاجتماع بالحضور نيابة عن التحالف العلمي العالمي لطب العائلة.

وقال: «بالرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم نعود تدريجياً إلى الحياة التي عهدناها ونطلق يوم غد الأحد الدورة الثامنة من المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة في مركز دبي التجاري العالمي».

وأشار إلى أهمية طب العائلة وقطاع الرعاية الصحية الأولية..لافتاً إلى أن المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة سيركز على كيفية دعم مجتمع الرعاية الصحية الأولية في العالم.

تغييرات

وقالت الدكتورة منال تريم، الرئيسة التنفيذية للتحالف العلمي العالمي لطب العائلة: «أدى وباء»كورونا«إلى تغييرات ملحوظة في السياسات عبر جبهات مختلفة عندما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس وباء عالمي حيث كانت الأولوية هي الحفاظ على سلامة الجميع خاصة الأكثر ضعفاً في مجتمعنا مثل كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة..

فيما أجبر التباعد الجسدي والإغلاق المفروض حول العالم الأنظمة الصحية على إيجاد طرق جديدة للعمل، وسرعان ما تم تقبل السياسات الجديدة مثل الرعاية الصحية عن بعد».

وأضافت: «مع ذلك كان الاضطراب هائلاً ولم يقتصر على السياسات فحسب بل امتد ليشمل تطور الخدمات الصحية حيث أصبحت الرعاية الأولية هي العامل الرئيسي في التحكم في حالات الطوارئ الصحية العامة..ونحن جميعاً على دراية بالخدمات المقدمة مثل اختبار وفحص وتشخيص وإدارة الأمراض ولكن ما تم تحقيقه من رعاية أولية في دبي كان قصة نجاح بالفعل من إدارة وتنفيذ بروتوكولات السفر في أكبر مطار في العالم».

وأشارت إلى نجاح قطاع الرعاية الأولية في توفير أكثر من 7 ملايين فحص كشف للوباء «PCR»منذ الوباء والحصول على اعتراف عالمي من خلال اعتماد «JCI» أثناء الجائحة في المراكز الطبية بالمطار.

ولفتت إلى أن قطاع الرعاية الأولية تمكن أيضاً من بناء أول مختبر في المطار وهو موجود حالياً في المبنى رقم 2 من مطار دبي ويوفر خدماته لمجتمع الطيران سواء كانوا ركاباً أو طاقم طيران أو زائرين حيث يحصلون جميعاً على اختبار مجاني في مطار دبي..

مشيرة إلى الخدمات الطبية الاخرى في مراكز الرعاية الصحية وعيادات الحمى المخصصة والمراكز المخصصة لتقييم وباء «كوفيد 19» حيث تم تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 63.000 فرد من أفراد المجتمع في دبي وحدها حتى الآن ما ساهم في خط الخدمة السلس والمنظم في الرعاية الأولية.

وأضافت الدكتورة منال تريم: «مع إعلان نجاح حملة التطعيم ضد فيروس»كورونا«بنسبة بلغت 94.8% من الذين أخذوا الجرعة الأولى و 84.4% ممن أكملوا التطعيم بجرعتين فإننا نفخر بالنجاحات التي حققها زملاؤنا وزميلاتنا في مجال طب العائلة وقطاع الرعاية الصحية الأولية».

موضوعات

وسلطت الدكتورة ابتسام البستكي رئيسة المؤتمر الدولي لطب العائلة الضوء على الموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال الدورة الثامنة من المؤتمر.. مشيرة إلى انه تم وضع أجندة علمية تغطي مواضيع مهمة وتركز على جائحة «كوفيد-19» وتأثيرها على السكان والاقتصاد والتطعيم، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بأمراض الجهاز الهضمي وبرنامج فحص سرطان القولون والمستقيم والسكري والأمراض المزمنة وإدارة الصحة النفسية وصحة الرجل.

واختتم الاجتماع الافتراضي بتوصيات واقتراحات تم طرحها من قبل الأطباء وممثلي القطاعات الطبية والصحية المختلفة.

وستنطلق فعاليات الدورة الثامنة من المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة بعد غد وتستمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أبرز أطباء العائلة والخبراء والأكاديميين والطلبة والمهنيين لمناقشة آخر التطورات في مجال طب العائلة وأهم تحديات الرعاية الصحية التي يواجهها أطباء الأسرة.

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