محمد بن راشد: نجحنا في الماضي وسننجح في المستقبل

المصدر: (دبي- البيان)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات كما نجحت في الماضي في ملحمة المجد والعز ستنجح في المستقبل.

وقال سموه مخاطباً أبناء الوطن في فيديو عبر حسابه على «إنستغرام» ضمن وسم ومضات قيادية: «قلت لكم في الماضي أننا سننجح وسنكتب لوطننا صفحات جديدة في ملحمة المجد والعز وسنقدم لعالمنا البرهان على أننا قادرون على الفعل والحضور وعلى التواصل والتفاعل والتعايش والتعاون مع الآخرين في كل الثقافات، نعم كما نجحنا في الماضي سننجح في المستقبل».

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائد استثنائي لا يعرف المستحيل، رسخ مكانة عالمية تحتذى في الإرادة والإدارة، وحقق إنجازات أدهشت العالم، وارتكز النهج الفريد لسموه على استراتيجية أساسها بناء الإنسان وصناعة قادة الغد، حتى أصبح فكر سموه نموذجاً رائداً على المستويين العربي والعالمي، وبات نهج سموه منارة تستقى منها مفاتيح الوصول إلى المراكز الأولى في شتى المجالات.

وحققت دولة الإمارات إنجازات ضخمة تصدرت معها مؤشرات التنافسية العالمية في الكثير من المجالات بفضل النهج القيادي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث أحدث سموه نقلة نوعية في العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، وهو ما تجسد في التطور الكبير للخدمات ومستويات الأداء.

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