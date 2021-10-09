مكتوم بن محمد: مجموعة «دتكو» إحدى قصص النجاح المقترنة بنهضة دبي وتطوّرها

المصدر: (دبي- البيان)

ثمّن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية قصة نجاح مجموعة شركات «دتكو» للأعمال في دبي ، وأضاف سموه: قصة دبي هي مجموعة من قصص الروّاد الذين حققوا نجاحاتهم في ظل مسيرة الإمارة ورؤية ورعاية حكامها.

وقال سموه: مجموعة شركات دتكو إحدى القصص التي اقترنت بنهضة دبي وتطوّرها، وثمن سموه جهود أحمد باقر وشركائه في السنوات الماضية، وتمنى للمجموعة المزيد من التطور والنجاح والنماء.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على «تويتر» : «قصة دبي هي مجموعة من قصص الروّاد الذين حققوا نجاحاتهم في ظل مسيرة الإمارة ورؤية ورعاية حكامها. ومجموعة شركات دتكو إحدى القصص التي اقترنت بنهضة دبي وتطوّرها. نثمن جهود السيد أحمد باقر وشركائه في السنوات الماضية ونتمنى للمجموعة المزيد من التطور والنجاح والنماء».

وأرفق سموه مقطع فيديو يحكي قصة وتاريخ المجموعة مستهلاً قصة «دتكو» التي بدأت في دبي في عام 1947 بتأسيس شركة «نقليات دبي».

وتطورت لتصبح مجموعة شركة «دتكو» لتضم أكثر من 60 شركة و10 آلاف موظف تعمل في 7 دول حول العالم.

رافق نمو مسيرة التأسيس في دبي بقيادة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم - رحمه الله - فعملت في مشاريع إنشاء ميناء جبل علي ومطار دبي، وتأسيس بنية دبي التحتية، ونمت لتصبح من أكبر شركات المنطقة في ظل رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعمل في البناء والتجارة والتصنيع، والنفط، والغاز، والصيانة، والعقارات.

وتاريخ الشركة ونشاطها يعتبر قصة من قصص دبي التي تتحقق فيها الأحلام، ونموذجاً من نجاحاتها التي أسهمت في صنع اقتصاد عالمي لا يرى في حاضره ومستقبله سوى الريادة.

وقال أحمد عبدالرحيم باقر رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «دتكو»: «هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا دعم الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، والدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتنفيذ خططنا والتطور أكثر وأكثر».

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