«محاكم رأس الخيمة» تطلق الجيل الجديد من خدماتها الرقمية

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

أعلنت دائرة محاكم رأس الخيمة بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية إطلاق الجيل الجديد من الخدمات الرقمية «الطلبات القضائية الذكية» التي توفرها عبر التطبيق الذكي لحكومة رأس الخيمة mRAK وتتضمن 16 خدمة جديدة.

وقال المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة بالمناسبة: إن هذه الخدمات تأتي ضمن التوجهات الاستراتيجية للتحول الرقمي في المحاكم وفي إطار جهودها المتواصلة في التركيز على تجربة المتعامل وإثرائها وتسهيل وصوله إلى خدمات المحاكم وإتمامها رقمياً عبر الأجهزة الذكية وإنجاز المعاملات في أسرع وقت وبأقل جهد وتكلفة ومن أي مكان.

باقات

وأوضح رئيس دائرة المحاكم أن الخدمات الذكية ستكون متوفرة لمشتركي باقات المحاكم من الأفراد والمؤسسات والبنوك والشركات ومكاتب المحاماة منها طلب الصيغة التنفيذية وفتح ملف التنفيذ وطلب تسوية وطلب إلغاء حجز تحفظي وطلب صورة حكم وطلب مهلة وطلب استدعاء وغيرها من الطلبات.وستمكن الخدمة المتعاملين من سداد رسوم الطلب إلكترونياً عبر البطاقة الائتمانية أو الدرهم الإلكتروني وبعد مرحلة التقديم ستوفر الخدمة للمتعاملين ميزة المسار الزمني للطلب والتي ستمكنهم من الاستعلام فورياً عن حالة الطلب ومتابعة أية ملاحظات من المعنيين بالدائرة كما ستسمح للمتعاملين بالاطلاع على القرار الصادر بالطلب وعرضه من خلال التطبيق مباشرةً مع السماح لهم بتصدير نسخة من القرار الموقع.

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