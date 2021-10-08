الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون جنوبية شرقية الى شمالية غربية 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط غرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:36، والمد الثاني عند 03:31، والجزر الأول عند الساعة 08:20، والثاني عند الساعة 21:07.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند 10:58، والمد الثاني عند 00:24، والجزر الأول عند الساعة 17:30، والجزر الثاني عند الساعة 06:04.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 28 90 25

دبي 38 29 90 30

الشارقة 37 26 90 25

عجمان 38 25 90 20

أم القيوين 36 30 85 20

رأس الخيمة 34 26 85 15

الفجيرة 36 28 75 25

العين 41 26 80 30

ليوا 41 26 90 15

الرويس 38 29 85 20

السلع 38 30 85 25

دلما 34 31 85 25

طنب الكبرى 37 30 85 25

طنب الصغرى 37 30 85 25

أبوموسى 37 30 85 25.

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