الشامسي يفتتح مختبر الشارقة المركزي لتحليل عينات PCR

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

افتتح اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، رئيس الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة، اليوم مختبر الشارقة المركزي في مستشفى الشيخ محمد بن زايد التخصصي الميداني بمنطقة الزاهية بالشارقة، الذي يعد واحداً من أحدث المختبرات لتحليل عينات (ـPCR) والدم ، حيث تبلغ قدرته الاستيعابية 25 الف عينة يوميا ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة مباشرة من سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني .

حضر الافتتاح محمد عبد الله الزرعوني مدير منطقة الشارقة الطبية،و العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية، و العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية، والعقيد سامي النقبي مدير عام الدفاع المدني بالشارقة، والدكتور علاء أخرس مدير العلاقات الحكومية بشركة طموح للرعاية الصحية، وعدد من المسؤولين لدى القيادة العامة لشرطة الشارقة والجهات المعنية.

رافد

ويشكل المختبر المتخصص في تحليل عينات (ـPCR) الذي يعمل على مدار الساعة رافداً مهماً للقطاع الصحي في إمارة الشارقة والإمارات الشمالية، وفي عمليات الرصد والتقصي لفيروس كورونا، وما يشملها من خطوات استباقية ووقائية، وتتضمن خدماته كافة أنواع التحاليل الإكلينيكية والجرثومية والبيولوجية.

وأكد اللواء الشامسي أهمية مختبر الشارقة المركزي الذي يشكل إضافة مهمة لمنظومة الرعاية الصحية ولدعم المستشفيات التخصصية بإمارة الشارقة، والإمارات الشمالية بشكل عام، لمزاياه المتطورة وفق أعلى معايير الجودة، لضمان الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين التي تشكل أولوية قصوى وفق خطى وتوجيهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة .

جهود

وأشاد رئيس الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة بالشراكة مع شركة "طموح للرعاية الصحية"، وجهود فريق العمل الذي عمل على إنجاز هذا المختبر المهم الذي يساعد الأطقم الطبية كافة على أداء أعمالهم على الوجه الأمثل، وتسريع عمليات التحليل، وهو الإجراء الذي يعد جزءاً أساسيا من نظام الوقاية والحماية للمجتمع.

نخبة

من جانبه بين الدكتور علاء أخرس مدير العلاقات الحكومية في شركة طموح للرعاية الصحية أن القدرة الاستيعابية للمختبر تصل إلى"25" ألف عينة يومياً، ويمكن مضاعفة الرقم حسب الحاجة، ويتم العمل في هذا المختبر من خلال نخبة من أطباء التحليل وفنيين يبلغ عددهم "71" طبيب اوفنيا، إلى جانب طاقم إداري وتشغيلي مدرب ومؤهل لهذا النوع من المختبرات.



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