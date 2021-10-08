تدشين «سات» التدريبي في أكاديمية سيف بن زايد

المصدر: (أبوظبي - البيان)

دشنت شرطة أبوظبي في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية نظام التدريب المنهجي «سات» (تصميم خطة الدورة التدريبية) على دورة كبير المساعدين عن بُعد.

وأوضح اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية خلال افتتاحه الدورة بإدارة الـتأهيل الشرطي في مدينة العين أن الأكاديمية عقدت دورة «كبير المساعدين» وفقاً لنظام التدريب المنهجي المتطور (سات) في إطار جهودها لمواكبة المستجدات والارتقاء بمنظومة التدريب بمجالات العمل الشرطي والأمني.

ودشن مدير الأكاديمية منصة التدريب المنهجي SAT على موقعها الإلكتروني الداخلي متضمناً 50 سؤالاً وجواباً عن SAT والنماذج الجديدة المطبق عليها خطة الدورة التدريبية، وورش تأهيل خبراء المادة بالتصميم وورشة أدوار المعنيين.

ودعا جميع القطاعات للاستفادة من المعلومات التي وفرتها الأكاديمية من الممارسة بهذا النظام بما يحقق تكامل أدوار المعنيين في التطبيق، وتقدم بالشكر والتقدير للمتدربين، وتمنى لهم التوفيق والنجاح والتميز في الدورة.

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