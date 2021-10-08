الإمارات وفنلندا تبحثان تعزيز التعاون الفضائي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

استقبلت وكالة الإمارات للفضاء وفداً فنلندياً رفيع المستوى في مقرها في أبوظبي، لإجراء محادثات تهدف إلى تعزيز التعاون الفضائي بين البلدين الصديقين.

وضم الوفد الفنلندي كلاً من ماريان نيسيلا سفيرة فنلندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة والدكتورة مينا بالمروث مديرة المركز الفنلندي للتميز في أبحاث الفضاء المستدام.

وناقش الجانبان مجموعة واسعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في علوم وتكنولوجيا الفضاء والبحث والتطوير وغيرها.

وتناول اللقاء أيضاً سبل تعزيز العمل معاً لتحفيز الابتكار في قطاع الفضاء وتبادل المعارف والخبرات في هذا الشأن.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وكالة الإمارات للفضاء على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع مختلف الجهات المهتمة بالقطاع الفضائي حول العالم، ضمن جهودها لزيادة جاذبية البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع الفضاء الوطني لضمان تطوره واستدامة نموه.

مجالات

وتتمتع دولة الإمارات وفنلندا بشراكة ثنائية قوية مبنية على عقود من التعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك مجال العلوم والتكنولوجيا والفضاء.

وتحرص وكالة الإمارات للفضاء على بناء علاقات ثنائية متميزة مع وكالات ومؤسسات الفضاء العالمية لتسهيل تبادل المعارف والرؤى والخبرات، ممّا سيدعم الأبحاث الرائدة، والتقدم في أحدث التقنيات، ونمو القطاع الفضائي في البلدين الصديقين.

ويشار إلى أن دولة الإمارات ترتبط بشراكة قوية معززة بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية وثيقة مع فنلندا. وتُعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لفنلندا في الشرق الأوسط، ويترافق ذلك مع اهتمام متزايد من الشركات الفنلندية لدخول السوق الإماراتية.

كما تتمتع فنلندا بصناعة فضائية تنافسية، مع خبرة في الأبحاث المتطورة في مجال الفضاء والغلاف الجوي، والإلكترونيات، والبرمجيات.

وقد شاركت المنظمات البحثية والشركات المحلية في فنلندا في تصميم وإعداد الكثير من الأقمار الصناعية والنانوية لوكالة الفضاء الأوروبية، بما في ذلك بيبي كولومبو BepiColombo الذي تم إطلاقه في الآونة الأخيرة - وهو المسبار الأكثر تقدماً والمصمم لاستكشاف كوكب عطارد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز