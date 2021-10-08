افتتاح مركز جديد في العين لفحص المركبات الثقيلة

المصدر: (العين - وام)

افتتحت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مواصلات الإمارات مركزاً جديداً للفحص الفني للمركبات الثقيلة في منطقة القوع بمدينة العين ضمن جهودهما للتسهيل على المتعاملين وتقديم خدمات ريادية بالقرب من التجمعات السكنية وفي إطار خطة التوسع بإقامة مراكز الفحص الفنية على مستوى الإمارة.

وقال العقيد مطر عبيد الظاهري نائب مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية إن المركز الجديد يقدم كافة الخدمات اللازمة لفحص المركبات الثقيلة بصورة توزع الجهد وتخفف من حركة المركبات الثقيلة على الطرق بما يعزز السلامة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين وتحقيق تطلعات المؤسسات والأفراد في مجال خدمات الفحص الفني.

تعاون

من جهته، ذكر عامر جمعة الشحي، مدير وحدة الفحص الفني بمواصلات الإمارات أن المحطة الجديدة هي أحدث ثمار التعاون الاستراتيجي القائم بين مواصلات الإمارات وشرطة أبوظبي منذ عدة سنوات، إذ تشكل الإضافة العاشرة ضمن سلسلة المحطات التي أقيمت لتقديم خدمات متقدمة للفحص الفني في الإمارة.

ضمن استراتيجية مواصلات الإمارات الهادفة إلى نشر محطات تقديم خدمات الفحص الفني في كل مناطق الدولة، بما يتيح المزيد من الخيارات لجمهور المتعاملين والمستفيدين من ملاك المركبات الثقيلة وسائقيها، ويسمح لهم بتوفير الوقت والجهد عبر اختصار المسافات، والحصول على خدمات متميزة متوافقة مع أرقى الممارسات والمعايير العالمية.

لافتاً إلى تفعيل خدمة الحجز المسبق للشركات والأفراد في نظام خدمة العملاء على موقع مواصلات الإمارات الإلكتروني، مع توفير خيارات الدفع بالبطاقة الائتمانية.

وتضم المحطة مسارين للفحص، أحدهما مسار للفحص النظري، والآخر مسار للفحص من خلال الأجهزة، إضافةً إلى مواقف مريحة للمتعاملين، ومكاتب لموظفي إسعاد المتعاملين والعاملين بالفحص الفني، إلى جانب مكاتب تجارية لخدمة المتعاملين والشركات، ومن المقرر أن تخدم المحطة منطقة القوع والمناطق المجاورة لها، وتبلغ طاقتها الاستيعابية اليومية نحو 150 مركبة ثقيلة.

وتقدم مجموعة من الخدمات تشمل: فحص المركبات «تسجيل وتجديد،» وفحص اشتراطات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وفحص المعدات «تسجيل تجديد،» وفحص تغيير البيان، وفحص تصدير خارج الدولة محملة وفحص تحويل داخل الدولة محملة، وفحص تصدير خارج الدولة وفحص تحويل داخل الدولة.

حضر الافتتاح.. العقيد راشد عبيد الشامسي نائب مدير إدارة ترخيص السائقين والمركبات بمدينة العين، وعدد من الضباط، ومن مواصلات الإمارات جاسم الشاعر مدير حساب بمكتب كبار المتعاملين، وعبداللطيف الأنصاري مدير مركز أبوظبي للخدمات الفنية، وعارف البلوشي مدير إدارة التسويق والاتصال، وعدد من العاملين في المحطة من الجهتين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز