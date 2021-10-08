شرطة الشارقة تطلع وفداً من شرطة أبوظبي على أفضل الممارسات

المصدر: (الشارقة – البيان)

استقبل العقيد خبير عادل أحمد المازمي رئيس قسم المختبر الجنائي بالإنابة بشرطة الشارقة، بمقره وفداً من خبراء إدارة الأدلة الجنائية في مجال الأنظمة الإلكترونية بشرطة أبوظبي، برئاسة المقدم أحمد سعيد الكعبي، والرائد علي محمد المصعبي، والخبير سوسن مونس. وذلك بحضور العقيد ناجي محمد الحمادي خبير أدلة جنائية، والعقيد رائدة بن خادم مدير فرع التحاليل الكيميائية، وعدد من الضباط ذوي الاختصاص بشرطة الشارقة، وذلك في إطار ترسيخ مبدأ الشراكة والتعاون بين القيادات الشرطية في وزارة الداخلية.

وفي مستهل الزيارة رحب رئيس قسم المختبر الجنائي بالإنابة بالوفد الزائر، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة، التي تستهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الرائدة في مجال الأدلة الجنائية، والاطلاع على آخر المستجدات.

ممارسات

وأكد العقيد خبير المازمي أن توجهات القيادة مستمرة في البحث عن أفضل الممارسات في مجال الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، بما يحقق الهدف الاستراتيجي لتعزيز الأمن والأمان في الإمارة.

في ختام الزيارة، توجه العقيد خبير عادل للوفد الزائر بجزيل الشكر على تعاونهم في مجال تبادل المعرفة والخبرات، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن إطار التعاون المثمر والمستمر بين القيادات الشرطية المختلفة، والتي تنعكس إيجاباً على رفع قيمة العمل الأمني الذي يقدمه جهاز الشرطة لخدمة المجتمع.

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