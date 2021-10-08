الشارقة تشكل فريقها للأمن السيبراني

المصدر: (الشارقة - وام)

تم تشكيل «فريق الأمن السيبراني لحكومة الشارقة» برئاسة نور النومان مدير دائرة الحكومة الإلكترونية وعضوية الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ، ومكتب الشارقة الرقمية ودائرة المالية المركزية والشرطة والمكتب الإعلامي .

وعقد «فريق الأمن السيبراني لحكومة الشارقة» أول اجتماعاته في منتجع وسبا شيراتون الشارقة، بحضور نور النومان وأعضاء الفريق حيث تمت مناقشة أهداف ومسؤوليات فريق الأمن السيبراني والمتعلقة بالحوكمة والامتثال وآلية استمرارية الأعمال والتحديات الحالية.

وتناول الاجتماع محاور أساسية عدة ارتكز أهمها على توصيات وقرار المجلس التنفيذي والخاصة بإعداد منظومة متكاملة من الإجراءات لإدارة الأمن السيبراني والمعلومات لجميع الجهات الحكومية والإشراف على تنفيذها ورفع وتعزيز مستوى الوعي والثقافة بالأمن السيبراني بين أفراد المجتمع كافة .

بالإضافة إلى التنسيق والتعاون مع الجهات الاتحادية المعنية بالأمن السيبراني لتفعيل خطة استجابة للحوادث والمخاطر، والعمل في الوقت نفسه على رفع مستوى فرق العمل الخاصة بتقنية المعلومات والأمن السيبراني، عبر برامج وخطط تدريبية تخصصية لبناء كادر وطني قادر على مواجهة التحديات الأمنية في ظل التطور التقني.

إجراءات

كما ناقش الاجتماع أهداف فريق الأمن السيبراني لحكومة الشارقة القائمة على اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة أية تحديات محتملة للأمن السيبراني والارتقاء بممارسات الحوكمة وزيادة الشفافية، والتي تستوجب دراسة المخاطر والتعرف على مصادرها ومتطلباتها والحد من تأثيرها مع ضرورة عمل تقييم شامل ودوري للإجراءات المتبعة في الأمن السيبراني وقياس مدى مواكبتها للتحديات المستقبلية، وسلط الضوء على التحديات التي تواجه الجهات الحكومية بالإمارة وآلية إيجاد الحلول المناسبة لها.

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