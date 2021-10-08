انخفاض حالات «كورونا» في الدولة إلى 144 إصابة خلال 24 ساعة

المصدر: (‌‎أبوظبي - وام)

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 264,452 فحصاً جديداً لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، خلال 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل تقنيات الفحص، ساهمت في الكشف عن 144 إصابة جديدة. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 737,373 حالة.

‌‎ كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,109 حالات.

‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 221 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كوفيد 19» وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 730,530 حالة.

لقاح

في سياق متصل، أفادت وزارة الصحة بتقديم 44,318 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 20,364,737 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 205.90 جرعة لكل 100 شخص.

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