سفير الدولة يشارك في حفل استقبال وزير خارجية الأرجنتين الجديد

المصدر: (بوينس آيرس - وام )

شارك سعيد عبدالله سيف جوله القمزي سفير الدولة لدى جمهورية الأرجنتين، في حفل الاستقبال الذي أقامه سانتياغو كافييرو وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة، بقصر سان مارتين في العاصمة بوينس آيرس، وذلك بمشاركة سفراء الدول المعتمدين لدى الأرجنتين.

وقدم السفير خلال الحفل التهنئة لمعالي الوزير بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية، ونقل تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، إلى كافييرو، وتمنياته لحكومة وشعب الأرجنتين بالمزيد من التقدم والازدهار في المجالات كافة.

ورحب بمشاركة الأرجنتين في «إكسبو 2020 دبي»، والتي ستسهم بتوطيد ودفع عجلة العلاقات الثنائية بين البلدين إلى الأمام.

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