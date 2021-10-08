محمد بن زايد يطّلع على الأفكار الإبداعية والمبادرات المبتكرة في جناح الفرص

المصدر: (دبي - وام )

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، جناح الفرص الذي يضم ملتقى الأمم المتحدة المقام في معرض «إكسبو2020 دبي» الدولي.

واطلع سموه على الأفكار الإبداعية والمبادرات المبتكرة المطروحة ضمن جناح الفرص وما يهدف إليه من خلال توفير منصة للأفراد والمجتمعات للتعاون والمساهمة في رسم ملامح المستقبل وتحقيق المساواة للجميع.

وتقدم منظمة الأمم المتحدة من خلال مشاركتها مجموعة من البرامج وورش العمل والمعارض التي تبرز أهمية الشراكات والتعاون بين الأمم المتحدة والحكومات في جميع أنحاء العالم بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة بجانب القطاع الخاص والمجتمع المدني لإبراز أهمية التعاون الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تنمية مستدامة

وتتوافق موضوعات وبرامج جناح الفرص مع أهداف التنمية المستدامة التي تأتي ضمن جوهر رؤية دولة الإمارات الاستراتيجية وتنسجم مع أهداف إكسبو 2020 دبي بدءاً من تسليط الضوء على مساعي الدول لجعل التنمية المستدامة في صميم استراتيجياتها وصولاً إلى استقطاب ملايين الزوار لتوعيتهم وحثهم على الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويعرف الجناح بأهدافه من خلال ثلاثة مسارات تركز على المياه والغذاء والطاقة.. وتوفير هذه الاحتياجات البشرية الثلاثة يعد عنصراً رئيساً وضرورياً لتحقيق التقدم في أي مجتمع.

ويُضفي الحيوية على المسارات الثلاثة مرشدون من خلفيات وجنسيات متنوعة، أحدثت مشروعاتهم المبتكرة في مجتمعاتهم - وهي عبارة عن حلول بسيطة تتطلب القليل من الموارد أو الاستثمار - تأثيراً مغيّراً للواقع ومن هذه النماذج للمشروعات:

(مسار الغذاء: مريم الجنيبي من دولة الإمارات، وهي مزارعة للمنتجات العضوية المستدامة وتعرف الزوار بكيفية زراعة غذائهم حتى وإن كانت في مساحة صغيرة).

و(مسار الطاقة: فاطمة جمعة حاجي من زنجبار/‏ تنزانيا تدربت لتصبح مهندسة طاقة شمسية لتوفر الكهرباء لقريتها).

و(مسار الماء: أبيل كروز، وهو يعمل على تجميع الضباب من خلال تعليق شبكات ليوفر الماء لمجتمعه).

رافق سموه خلال الزيارة، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

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