محمد بن زايد: جناح السعودية إضافة نوعية متميزة إلى «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: «دبي- وام »

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن جناح المملكة العربية السعودية الشقيقة المشارك في «إكسبو 2020 دبي» الدولي إضافة نوعية متميزة إلى المعرض.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، أمس، جناح المملكة العربية السعودية الشقيقة المشارك في المعرض، وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى جناح المملكة الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير دولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية وعدد من المسؤولين.

وتعرف سموه خلال جولة له في الجناح الذي يعد ثاني أكبر جناح في معرض «إكسبو 2020 دبي» بمساحة تبلغ 13.059 متراً مربعاً، ويقع في منطقة الفرص- على رؤية المملكة الملهمة لمستقبل مشترك ومشاريعها الطموحة، ضمن أربع ركائز رئيسية تشمل: المجتمع الحيوي والطبيعة والتراث والفرص الاستثمارية، إضافة إلى ما يجسده الجناح من تاريخ المملكة العريق، وما حباها الله من مناظر طبيعية متنوعة بجانب مساحات للطاقة والاستدامة.

واستمع سموه من القائمين على الجناح من الشباب السعوديين إلى شرح حول أقسام الجناح ومحتوياته وتقنياته الضوئية التفاعلية المتقدمة.

وأعرب سموه عن سعادته بزيارة جناح المملكة العربية السعودية، الذي يقدم محتوى إبداعياً ثرياً يجسد ما وصلت إليه المملكة من تقدم وازدهار، مشيراً إلى أن الجناح يزهو بتاريخ المملكة العريق ومشاريعها الملهمة، ورؤيتها الطموحة إلى المستقبل.

كوادر

كما أبدى سموه سعادته برؤية الكوادر الوطنية السعودية المتميزة من الشباب والشابات القائمين على الجناح، الذين يستقبلون الزوار بالعديد من لغات العالم، وأن الشباب السعودي مبدع ومتمكن في جميع الميادين، ويمثلون قيم المملكة الأصيلة خير تمثيل، وينقلون صورتها المشرقة إلى العالم.

وأشار سموه إلى أن جناح المملكة يشكل إضافة نوعية متميزة إلى معرض «إكسبو 2020 دبي»، متمنياً التوفيق لمشاركة المملكة في هذا الحدث الدولي.

وقال سموه في «تدوينة» عبر حسابه على «تويتر»: «سعدت بزيارة جناح المملكة العربية السعودية الشقيقة في «إكسبو 2020 دبي».. إضافة قيمة ومتميزة لمعرض إكسبو تجسد تاريخ المملكة العريق ومسيرتها ورؤيتها الطموحة للمستقبل».

رافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين.

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