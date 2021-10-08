إشادة بإنجازات الشارقة في تطوير معايير العمل

المصدر: (الشارقة – البيان)

أشاد سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة بما تحقق من إنجازات بالإمارة، هدفت لتعزيز العمل اللائق وتوفير الحقوق الأساسية للعاملين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق، والذي يحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام.

تحسين

وأكد القصير أن تحسين ظروف العمل للنهوض بالعمل اللائق في إمارة الشارقة، لم يكن ليتحقق لولا دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أولى بناء الإنسان أهمية خاصة ووضعها في سلم الاهتمامات، كون الفرد وفي كل موقع يمثل الثروة الحقيقية والاستثمار الأمثل للمجتمعات.

وكذلك لولا المتابعة المباشرة والمتواصلة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة. كما يعود الفضل كذلك للجهود المخلصة والتعاون المثمر لمؤسسات القطاعين العام والخاص.

جهود

وأشار إلى الجهود التي تبذلها هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة وشركاؤها في القطاعين العام والخاص لتحسين ظروف العمل الذي يحترم الحقوق الأساسية للفرد كإنسان في إطار مجموعة من معايير العمل الأساسية تضمن العمل المنتج والمختار بحرية وشفافية في بيئة عمل تعزز حماية العمال وصحتهم ورفاههم وتضمن لهم حياة كريمة. وقال، «إن إنشاء الهيئة من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة إنما جاء تأكيداً لاهتمام إمارة الشارقة بالعمل وحقوق العمال، وتأمين علاقات عمل ترتكز على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والإنصاف والتوازن، وانعكس ذلك إيجاباً على المكانة التي تبوّأتها الشارقة كعاصمة للثقافة والفكر».

وشدد على أهمية توفير معايير العمل بالنسبة للعمال، فهي تمثل مرتكزاً وشرطاً أساسياً للوصول إلى العمل اللائق، فالعمل ليس سلعة يمكن المفاوضة عليه لجلب أكبر ربح أو أقل سعر، بل هو جزء من الحياة اليومية للعمال وضرورة لكرامتهم ولرفاهيتهم وتطورهم كبشر. كما تهدف معايير العمل إلى توفير الضمانات لحقوق العامل في حياة كريمة وعمل لائق منتج ومختار بحرية وطواعية وشفافية، وتعزيز الأمن الوظيفي والاجتماعي والرفاه للعامل.

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