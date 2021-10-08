مجلس شباب «نقل عجمان» يناقش اهتمامات الشباب وتطلعاته

المصدر: عجمان - وام

اطلع مجلس شباب هيئة النقل في عجمان خلال حلقة شبابية عقدت في مقر الهيئة الرئيسي بحضور مروان النعيمي رئيس مجلس الشباب والأعضاء على الأفكار الملهمة وتطلعات الشباب المستقبلية وذلك لتطبيق استراتيجية الدولة في تمكين الشباب.

ناقشت الحلقة اهتمامات الشباب وآلية توظيفها في الجانب المهني، وتمت مناقشة هذه الاهتمامات على نطاق واسع لتشمل شباب إمارة عجمان ومنطقتي مصفوت والمنامة، ووضع خطة لتوعية الجمهور بخدمات النقل، وأخذت الهيئة على عاتقها مسؤولية تقديم هذه الخدمات بجودة عالية، ومتماشية مع الخطة الاستراتيجية للإمارة ورؤية عجمان 2030.

وأكد مجلس شباب الهيئة استعداده الدائم للمشاركة مع جهود مجلس شباب عجمان في المبادرات والفعاليات التي تحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة لما لهم من دور في إحداث التغيير والنهوض بشتى المجالات.

موارد

وأكد مروان النعيمي أن الشباب هم أغلى موارد دولتنا الحبيبة وعلينا مساندتهم واستثمار طاقاتهم وتطوير مهاراتهم وترسيخ مبادئ الاتحاد والقيم من خلال إشراكهم في المبادرات الاتحادية والوطنية والدولية، ونعمل على تشجيع الشباب وحثهم على المشاركة في معرض إكسبو 2020 لدعم دولتهم في الحدث العالمي.

وأضاف إنه سيتم عقد جلسات حوارية بالتنسيق مع مجالس الشباب في الدولة وذلك لضمان الدعم الكبير لفئة الشباب، وتوحيد الجهود على مستوى الدولة وذلك ضمن أجندة المجلس وتم مناقشة دعم مشاريع الشباب وتعزيز مشاركتهم في استراتيجية الهيئة.

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