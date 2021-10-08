مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن الأحد المقبل

المصدر: (دبي - وام )

تنطلق في دبي الأحد المقبل فعاليات الدورة التاسعة من مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن الذي يقام تحت رعاية معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ويستمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي 2021.

ويعد هذا الحدث - الذي يقام بشكل فعلي وافتراضي - أكبر تجمع متخصص في مجال طب وجراحة الأذن على مستوى المنطقة لمناقشة آخر التطورات وأحدث ما توصل إليه الطب من علاجات وتقنيات في تخصص علم السمعيات وذلك بمشاركة نخبة من أطباء أمراض الأذن والأنف والحنجرة وأخصائيي أعصاب الأذن والسمع والتوازن وأمراض الأذن بشكل عام.

ويتوقع أن يستقطب الحدث خلال أيامه الثلاثة أكثر من 700 زائر ومشارك من أكثر من 26 دولة حول العالم.

وقال الدكتور أحمد العمادي رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن: في ظل الظروف غير المسبوقة التي يشهدها العالم ازدادت الحاجة إلى وجود منصة تجمع الخبراء والمختصين في القطاع الطبي والعلمي للعمل معاً نحو هدف مشترك وهو توفير أفضل رعاية للمرضى.

.لافتاً إلى أن الدورة التاسعة من مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن تتميز بأجندة شاملة وغنية تتضمن 63 جلسة علمية تم اختيار عناوينها بعناية لتسليط الضوء على القضايا الأكثر إلحاحاً في هذا المجال.

ولفت إلى أن حوالي 47 من أبرز الخبراء والمحاضرين في هذا المجال سيشاركون في الحدث برؤاهم ومعلوماتهم وخبراتهم حول الموضوعات الرئيسية في قطاع طب وجراحة الأذن الذي يشهد تطورات سريعة وكبيرة.

مناقشة

وتابع الدكتور العمادي: أضفنا هذا العام جلستين جديدتين تناقشان التعليم الطبي في طب الأذن لتسليط الضوء على الحاجة إلى إيجاد تقنيات وأساليب جديدة للتدريس في هذا المجال بالإضافة إلى جلسات أخرى تناقش الممارسة القائمة على الأدلة في طب الأذن وذلك لتشجيع أخصائي الأذن على اتباع أفضل الأدلة السريرية في ممارساتهم اليومية.

وستشمل الأجندة العلمية لـ «مؤتمر دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن 2021» عدداً من الموضوعات الرئيسية مثل الورم الصفراوي واستئصال الخشاء ورأب الطبلة وزراعة القوقعة وإعادة التأهيل الدهليزي الشامل والطب المبني على الأدلة في طب الأذن والعصب الوجهي ورأب العظم وجراحة عظم الركاب وجراحة قاعدة الجمجمة والتعليم الجراحي في طب الأذن وغيرها من الموضوعات الهامة الأخرى.

وعلى هامش المؤتمر ستعقد ورش عمل متخصصة في التدريب العملي الأساسي والمتقدم على جراحة الجيوب الأنفية بالمناظير والعمليات التجميلية للأنف وتشريح العظام الصدغي يومي 8 و 9 أكتوبر الجاري في جامعة الشارقة قبيل الإفتتاح حيث تهدف الورش إلى تحسين مهارات المشاركين وتكثيف خبرات الأطباء.

ويشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر أكثر من 30 شركة رائدة في مجال طب الأنف والأذن والحنجرة والذي سيقدم فرصة للشركات المشاركة لعرض خدماتها وأجهزتها الطبية ذات التقنيات الحديثة ولتبادل الخبرات والمعارف بين المشاركين.

ويقام مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن سنوياً بتنظيم من قبل مؤسسة «اندكس» لتنظيم المؤتمرات والمعارض - العضو في «اندكس القابضة» .

حيث يحظى بدعم من عدد من الهيئات الإقليمية والدولية مثل مجلس الأعمال الإماراتي الهندي ورابطة الأذن والأنف والحنجرة والرأس والعنق وجراحاتها واضطرابات التواصل سلطنة عمان وجمعية جراحة الأنف والأذن والحنجرة الباكستانية وبرعاية من «Advanced Bionics» و «Hansaton و» MED-EL «و» Vienna Trading Foundation«و» Medtronic«و»Otex Medical «و» Amico«و»Rexton «و» Itrom Pharma و Smith & Nephew و Pioneer و Alphamed".

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