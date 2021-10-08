شما بنت محمد بن خالد آل نهيان تلتقي طلاب الدولة المبتعثين بهولندا

المصدر: العين - وام

أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان أن حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي جاء معبراً عن الأصالة والحداثة والتطور الكبير الذي حققته الإمارات، وجاءت الإجابات لتعبر عن عمق العلاقة بين القيادة والمجتمع التي كانت هي واحدة من أهم الأسباب.

وكانت الشيخة شما توجه حديثها للطلاب المبتعثين في جامعات هولندا والعاملين بالسفارة يوم 4 أكتوبر، حيث طرحت تساؤلاً للنقاش قائلة: دعوني أبدأ حواري معكم عن السؤال الذي نتعرض له كثيراً في رحلاتنا خارج حدود الوطن، وهو كيف استطاع الإماراتيون أن يصنعوا فارقاً حضارياً كبيراً غير مسبوق في فترة زمنية قصيرة لا تزيد على خمسين سنة؟

وأضافت: ما تميزت به دولة الإمارات هو قيادة حكيمة استشرفت المستقبل وآمنت بالتطور الحضاري وبقيمة الإنسان كثروة حقيقية، فوضعت الخطط والفكر الذي مكنها من أن تدير موارد الوطن بما يحقق التطور والبناء ورفاهية المجتمع، فقد كان بين الوالد المؤسس لحضارة الإمارات الحديثة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبين المجتمع محبة راسخة مكنت من تدعيم تأسيس الوطن وبناء الحضارة الإماراتية، وسارت على خطاه من بعده قيادتنا الحكيمة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وفي إطار اللقاء طرحت تساؤلاً آخر: ماذا غيرت في مفاهيمكم وعاداتكم وأفكاركم سنوات الابتعاث كطلاب علم أو العمل كدبلوماسيين ومخالطة مجتمع بثقافة مختلفة اختلافات كبيرة عن ثقافتنا وبعض قيمنا؟

وأكد الحضور رداً على السؤال أن الثقافة والهوية الإماراتية متجذرة فيهم، لكن هذا لا يمنع من التفاعل الإيجابي بين الثقافات الأخرى، والذي يطور ويضيف للثقافة، ولكنه في النهاية لا يغير من ملامح الهوية الإماراتية الراسخة.

وكانت الدكتورة حصة عبدالله العتيبة سفيرة الدولة لدى هولندا، في مقدمة مستقبلي الشيخة الدكتورة شما، حيث عبرت عن سعادتها وتقديرها للقاءات التي تحرص على عقدها مع أبناء الإمارات في كل مكان حول العالم.

وأعربت الشيخة شما عن سعادتها بوجودها بين أبناء الوطن، وقالت: دائماً أحرص على اللقاء بأبناء الوطن بكافة الأماكن داخل الدولة أو خارجها، لأنكم منا ونحن منكم وكلنا أبناء هذا الوطن الغالي والحبيب، ودائماً أشعر بالفخر حين يجمعني لقاء بشباب الوطن الذين يبحثون عن العلم والمعرفة. وأضافت: لقاؤنا اليوم هو لقاء نستمع فيه لبعضنا لنفتح آفاق عقولنا ونستشرف مستقبل الوطن من خلال مستقبلكم، فأنتم كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: الثروة الحقيقية للوطن لأنكم الثروة المتجددة والباقية، ولأن الآباء المؤسسين كان هدفهم الأول هو بناء الإنسان قبل العمران. ونوهت إلى دور المرأة في العمل الدبلوماسي خارج الدولة، وقالت: أشعر بالفخر بهن، موجهة التحية للدكتورة حصة العتيبة أول سفيرة للإمارات.

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