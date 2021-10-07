الصحة تحذر من حقن جلوتاثيون لتفتيح البشرة

المصدر: دبي – عماد عبد الحميد

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تحذيرا إلى جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية في القطاع الخاص بدبي من استخدام الجلوتاثيون في علاج الأمراض الجلدية عن طريق الحقن بالوريد في العضل أو تحت الجلد وذلك بعد ملاحظة على عيادة صحية تقدم خدمات تبيض البشرة باستخدام حقن الجلوتاثيون.

وأوضحت الوزارة عدم وجود تجارب سريرية ودراسات معتمدة من الهيئات الصحية العالمية تثبت استخدام حقن الجلوتاثيون لتفتيح البشرة، ولا يوجد دليل معتمد بخصوص الجرعات المناسبة ومدة العلاج ولم تعتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حقن الجلوتاثيون لتبيض البشرة كما يدعي البعض.

وأشارت الوزارة إلى أن الآثار الجانبية لاستخدام الحقن لأغراض تفتيح البشرة عديدة منها تأثيرات سامة على الكبد والكلى والجهاز العصبي واحتمال الإصابة بمتلازمة ستيفنز جونسون، وأيضا احتمالية انتقال العدوى مثل فيروس نقص المناعة البشرية، والتهاب الكبد الوبائي إذا كانت الحقن ملوثة.

وشددت الوزارة على أن الحقن غير آمنة وغير فعالة، وقد تحتوي على مكونات غير معروفة وضارة، كما أن سلامة ومأمونية المنتج غير مضمون كذلك لاحتوائه على مواد إضافية في التركيبة، علما بأن الحقن غير مسجلة في وزارة الصحة، وغالبا ما يتم إحضارها أو طلبها من المواقع الإلكترونية.

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