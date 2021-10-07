هيئة البيئة - أبوظبي تدعو إلى توخي الحيطة والحذر من الثعابين البحرية

المصدر: البيان

دعت هيئة البيئة - أبوظبي تدعو الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر من الثعابين البحرية في الشواطئ، حيث أن انخفاض درجة الحرارة يؤدي أحياناً في انجرافها نحو رمال الشواطئ.



وقالت: تُعدّ هذه الثعابين البحرية، المعروفة محلياً بـ"بوجنّي" غير ضارة ومسالمة للإنسان ما لم يتم استفزازها، ويمكن رؤيتها في هذه الفترة تسبح نحو المياه الضحلة لتتغذى وتتكاثر أو في المياه المفتوحة أو بالقرب من الشواطئ وبالأخص جزيرة السعديات وكورنيش أبوظبي

وأضافت: في حال مصادفة ثعبان بحري على الشاطئ، ينبغي تفادي لمسه أو الإمساك به؛ مع إبلاغ إدارة الشاطئ أو التواصل مع مركز اتصال حكومة أبوظبي على الرقم 800555. وفي حال التعرض للدغة الثعبان البحري، ينبغي نقل المصاب فوراً نحو أقرب مستشفى.

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