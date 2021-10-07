مسؤولون: لاحدود لطموحات الإمارات في اكتشاف الفضاء

المصدر: متابعة - رامي عايش

أكد مسؤولون أن الإمارات ماضية بكل ثقة واقتدار نحو اكتشاف الفضاء، وأن طموحاتها لا حدود لها، لافتين إلى أن مهمة استكشاف كوكب الزهرة و7 كويكبات أخرى في المجموعة الشمسية، ستعزز المسيرة التنموية العلمية ويرسخ مكانة الدولة في مجال استكشاف الكواكب والفضاء العميق.

وقال المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي: إن المهمة الجديدة في مجال الفضاء التي أطلقتها دولة الإمارات، ضمن مشاريع الخمسين لاستكشاف كوكب الزهرة و7 كويكبات أخرى في المجموعة الشمسية، وتنفيذ أول هبوط عربي على كويكب في ختام الرحلة التي ستقطع 3.6 مليارات كم، «تثبت اهتمام دولة الإمارات بالعلم والتطور، وسعيها للريادة في شتى المجالات».

وأضاف أن رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات للعلوم والتطور، مستنيرة ومستمدة من تاريخنا العريق وحضارتنا الزاخرة، وقد أثمرت عن إطلاق مسبار الأمل إلى المريخ، كأول مسبار عربي للكوكب الأحمر.

وأضاف: «إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أكد أن مسيرتنا في مجال الفضاء لا تزال في بدايتها، ورحلاتنا مستمرة، ولدينا مشاريع علماء فضاء.. ورواد فضاء.. ومركبات فضاء»... منوّهاً برؤيته الحكيمة وتوجيهاته السديدة التي حققت إنجازات فضائية لم تتحقق في المنطقة من قبل.

طموحات

من جانبه، قال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: إن طموحات الإمارات لا يحدها حد، ولا تخشى المستحيل أو التحديات، مشيراً إلى المشروع الفضائي غير مسبوق لاستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات داخل المجموعة الشمسية ينطلق إيذاناً ببدء رحلة فضائية علمية جديدة في الفضاء العميق ضمن المجموعة الشمسية، لتكون الإمارات أول دولة عربية ورابع دولة عالمياً.

وأضاف: «طموحات وأحلام الإمارات ليس لها حد، ولا تعرف المستحيل، ولا تخشى التحديات أو العقبات، وهذا ما تعلمناه من قيادتنا الرشيدة».

وقال الهاجري: «ماضون بكل ثقة واقتدار نحو اكتشاف الفضاء، ورحلات الإمارات الفضائية ستستمر من دون توقف ليس فقط على كوكب الأرض بل تشمل الكواكب الأخرى».

اعتزاز

وعبر الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عن فخره واعتزازه بالإعلان الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الخاص بالمهمة الجديدة في مجال الفضاء لاستكشاف كوكب الزهرة و7 كويكبات أخرى في المجموعة الشمسية.

وأشاد بسرعة التقدم والتطور العلمي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل قيادتها الرشيدة التي لا تؤمن بوجود الحواجز والحدود لطموحاتها، وتنهض بأفكارها وترسخ ثقافة الابتكار في أبنائها وشبابها».

وقال الدكتور الشيباني: «مثل هذه الخطوة تؤكد بحزم بأن تطلعات قيادتنا تكون خارج الصندوق دائماً، الأمر الذي يغرس قيمة ثمينة ورسالة مهمة بأن الاستثمار في الإنسان ليس شعاراً، بل هي رؤية واضحة تطبق بكل كفاءة.

رسالة هادفة

قال الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: إن مشروع استكشاف كوكب الزهرة سيعزز المسيرة التنموية العلمية ويرسخ مكانة الدولة في مجال استكشاف الكواكب والفضاء العميق، لتكون أول دولة عربية ورابع دولة عالمياً ترسل مهمة فضائية لكوكب الزهرة، في رسالة هادفة إلى المجتمعات بأن تحويل الأهداف إلى إنجازات عملية وعلمية ليست صدفة أو حلماً، بل نتيجة دراسات وآليات تساهم في استغلال الظروف المحيطة وتطويعها لما في صالح البشرية.

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