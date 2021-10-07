محمد بن زايد يبحث العلاقات الأخوية مع نائب رئيس الوزراء القطري

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة. وبحث سموه والشيخ محمد بن عبد الرحمن - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ - العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين. حضر اللقاء.. سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان.

من جهة أخرى، بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اتصال هاتفي مع الدكتور آبي أحمد، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها.

وهنأ سموه خلال الاتصال الدكتور آبي أحمد، بمناسبة تنصيبه لولاية جديدة رئيساً لوزراء إثيوبيا، متمنياً له التوفيق والنجاح في مواصلة أداء مهامه ومسؤولياته.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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