محمد بن زايد: الإمارات تراهن على الكفاءة وليس الكم

المصدر: دبي - البيان

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، بمناسبة حصوله على جائزة «شخصية العام التنفيذية في قطاع الطاقة» لعام 2021 من مؤسسة «إنرجي إنتيليجنس» العالمية.

جاء ذلك في مقطع فيديو بثه مكتب أبوظبي الإعلامي عبر «تويتر».

وقال سموه خلال الفيديو للجابر: «دولة الإمارات لا تراهن على الكم وإنما على الكفاءة»، مضيفاً سموه: الكلام الذي أقوله لك صحيح إنه شكر لك على مجهودك، ولكن نريد أن نحفز إخوانك الباقين على الاجتهاد لاستغلال الفرصة والحصول على النتائج الطيبة التي حققتها أنت.. «مبروك يا أبو ماجد».

وتحدث سموه خلال المقطع: «ألف مبروك يا أبو ماجد وإن شاء الله تتكرر مرة ثانية وإن شاء الله تتكرر مرة أخرى باسم أحد إخوانك الإماراتيين، هذه الجائزة التي أخذها سلطان يجب أن تكون حافزاً لكل إماراتي اليوم لينافس عليها ويتحدى وينافس سلطان الجابر»، مردفاً سموه: «أنت تشرّف بلادك».

من جانبه رد معالي الجابر على كلمات سموه بالقول: هذه الإنجازات والنتائج الطيبة والتميز في كل المحافل الدولية، ما كان ليتحقق لولا رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتوجيهاته ودعمه ومتابعته اللامحدودة ودخوله في التفاصيل.

وتابع الجابر: «نحن أبناء هذا البلد، أسس لنا المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، دولة لا مثيل لها فريدة من نوعها من كل النواحي وفي كل المجالات، أسس قطاع تعليم وبنى لنا دولة، وغرس فينا حب الوطن والولاء والانتماء والقيم والمبادئ والثوابت الوطنية، ولن تروا منا إلا أفضل نتائج وأعلاها وكل التميز».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز