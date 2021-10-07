عوض الكتبي: الإمارات تمتلك بنية تحتية وتقنية قوية تدعم قطاعها الطبي

المصدر: دبي – عماد عبد الحميد

أكد عوض صغير الكتبي، مدير عام هيئة الصحة بدبي أن دولة الإمارات ضربت مثالاً يحتذى في التعامل مع جائحة كوفيد 19 بفضل التوجيهات السديدة والرشيدة التي انتهجتها قيادة دولة الإمارات منذ اليوم الأول لتفشي الجائحة، ونفذتها معظم الجهات المعنية بحكمة واقتدار حتى وصلنا إلى مرحلة التعافي الكامل في وقت ما زالت دول متقدمة تعاني من تداعيات الجائحة، مشيراً إلى أن الإمارات تمتلك بنية تحتية وتقنية قوية تعزز قطاعها الصحي الأكثر تطوراً في العالم والذي تديره مجموعة من السياسات والبروتوكولات عالية المستوى، وتقوم عليها كفاءات وخبرات طبية مميزة.

لقاحات

وأضاف مدير عام هيئة الصحة بدبي أن دولة الإمارات كانت سباقة في إعطاء اللقاحات المضادة لـ«كورونا» على مستوى العالم للمواطنين والمقيمين مجاناً، وطبقت نظاماً دقيقاً للترصد الوبائي ووضعت بروتوكولات علاجية ناجعة وبدليل أن نسبة الوفيات الناجمة عن الجائحة كانت الأقل أيضاً على مستوى العالم مقارنة بتعداد السكان، إضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مواجهة كوفيد 19، ومنها على سبيل المثال لا الخصر إدارة الأزمة على المستويات العليا اتحادياً من خلال الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات ومحلياً من خلال اللجنة العليا للأزمات والطوارئ، وتطبيق بروتوكولات عالية المستوى في أنظمة العمل والقطاعات وفقاً للمعايير الدولية، ومراقبة دقيقة لجميع منافذ الدولة (البرية والجوية والبحرية)، والعمل بنظام التعليم والعمل عن بعد، وتوفير مئات المراكز الصحية الخاصة بفحص كورونا وغيرها من الإجراءات الاحترازية الحاسمة التي سرعت بفضل الله وفضل قيادتنا الرشيدة من عملية التعافي من الجائحة.

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