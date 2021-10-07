«صحة أبوظبي»: نرفع هاماتنا في ظل قيادتنا الاستثنائية بإنجازات أبهرت العالم

المصدر: أبوظبي - البيان

قال عبد الله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة أبوظبي: «في ظل قيادتنا الاستثنائية، نتجاوز التحديات، ونمضي إلى الأمام، ونرفع هاماتنا بإنجازات أبهرت العالم أجمع. ففي الوقت الذي عصفت به جائحة «كوفيد 19» العالم أجمع، وجال الخوف والإرباك في جميع الأرجاء، رفعت دولة الإمارات شعار «لا تشلون هم»، كلمات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي كانت تأكيداً على أننا سنتجاوز التحديات التي فرضتها الظروف العالمية، بل وسنتعدى ذلك، لنكون في صدارة بلدان العالم في الاستجابة لها».

وأضاف: «بفضل قيادتنا الرشيدة، بإرساء نموذج عالمي يحتذى به، في الحفاظ على صحة المجتمع، استطاعت الإمارات، أن تكون من أوائل الدول في الخروج من الجائحة».

طموح

بدوره، قال الدكتور جمال الكعبي وكيل دائرة الصحة أبوظبي: «نثبت مع خروج دولة الإمارات من أزمة «كورونا» اليوم، للعالم أجمع، أنه لا يوجد مستحيل في دولة الإمارات، ولا يمكن للتحديات أن تقف أمام طموحها اللا محدود، في ظل قيادة رشيدة، حرصت منذ اليوم الأول على صحة وسلامة الجميع، ولم تتوانَ في بذل كل الجهود في سبيل ذلك». وأضاف: «إن ما وصلنا إليه اليوم، هو ثمرة توجيهات قيادة رشيدة، موجودة لحظة بلحظة، تقدم التوجيه والدعم والإرادة والإلهام، وهو نتيجة للجهود التي كرستها فرق العمل المعنية في القطاعين الحكومي والخاص».

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