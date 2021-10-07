«طبية عجمان»: مساندة القيادة لخط الدفاع الأول عززت نجاح مواجهة الوباء

المصدر: (عجمان- أسامة أحمد)

قال حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية: «كانت كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، منذ بداية أزمة جائحة «كورونا» «لا تشلون هم»، حافزاً ودافعاً للجميع، للعمل من أجل مواجهة الأزمة، ونشر الطمأنينة بين المواطنين والمقيمين، بأن لا خوف من عدم توفر الغذاء والدواء والرعاية الصحية للجميع، مؤكداً أن جهود القيادة الرشيدة، ومساندتها لخط الدفاع الأول، أسهمت في نجاح فرق العمل في جميع الوزارات والمؤسسات الاتحادية والمحلية، في مواجهة الوباء.

وذكر الشامسي أن تجربة الوباء، أثبتت للعالم أن الإمارات، في القيادة والإدارة، نموذج مثالي، مشيراً إلى الدعم الذي قدمته الدولة للدول الصديقة في مجال الدواء والغذاء، والمساندة في ظل الأزمة، وأن الإمارات نجحت في مواجهة الوباء، باستخدام أفضل ممارسات طبية، وتوفير العلاج المجاني لجميع السكان، ومنشآت العزل الصحي، وتوفير الغذاء والرعاية الصحية للجميع، كما وفرت الدولة، الدعم من خلال توزيع الطرود الغذائية على الأسر، بهدف الاستقرار المجتمعي.

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