لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية البوروندية تبحث تعزيز علاقات التعاون

المصدر: دبي - البيان

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية البروندية في المجلس الوطني الاتحادي برئاسة عائشة البيرق، رئيسة مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأفريقية، اجتماعاً افتراضياً مع لجنة الصداقة البرلمانية للجمعية الوطنية بجمهورية بوروندي، بهدف مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين الجانبين.

شارك في الاجتماع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية البوروندية كل من عفراء بخيت العليلي نائبة رئيسة المجموعة وكفاح محمد الزعابي.

وأكدت عائشة البيرق رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية البوروندية، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تفعيل وتعزيز التعاون البرلماني المشترك وتوطيد العلاقات الثنائية بين المجلسين، مشيرة إلى أهمية تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين لاسيما في مجال العمل البرلماني المشترك، من خلال تفعيل مذكرة التفاهم والتعاون الموقعة بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية البوروندية في يناير 2017، بما يسهم في تعزيز التنسيق والتعاون في مجال الدبلوماسية البرلمانية.

وعرضت البيرق مسيرة دعم المرأة في المجلس الوطني الاتحادي، حيث تعتبر دولة الإمارات ضمن قائمة أعلى الدول في نسب تمثيل المرأة في البرلمان، والتي بلغت نسبة 50 % من عدد الأعضاء، وأثنت على مشاركة جمهورية بوروندي في معرض إكسبو 2020، حيث يعتبر الحدث العالمي الأكبر منذ تفشي الوباء، مشيرة إلى أن التداعيات والظروف الاستثنائية التي شهدها العالم جراء جائحة كورونا المستجد «كوفيد 19»، تستدعي من مختلف المؤسسات البرلمانية والحكومية مزيداً من التعاون والتكاتف للعودة إلى استمرارية الأعمال في جميع القطاعات.

من جانبه، أكد غونغو ثاسين رئيس لجنة الصداقة البوروندية الإماراتية في الجمعية الوطنية البوروندية، أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمان جمهورية بوروندي، وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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