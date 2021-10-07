لجنة بـ«المجلس الوطني» تناقش موضوع الضمان الاجتماعي

المصدر: (دبي - البيان)‏‏

واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن الضمان الاجتماعي.شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: هند حميد العليلي مقررة اللجنة، وجميلة أحمد المهيري، وحميد علي الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، ومحمد عيسى الكشف، وناعمة عبدالرحمن المنصوري.

وقال ضرار حميد بالهول الفلاسي، إنه تم خلال الاجتماع استعراض دراسة تحليلية حول الضمان الاجتماعي في الدولة، ودور الباحثين الاجتماعيين في تحديد الحالات المستحقة للضمان الاجتماعي، وأهمية تفعيل دور الباحث الميداني للاطلاع عن قرب على وضع مستحقي الضمان.

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