أعضاء بالوطني: يرسخ المكانة العالمية للإمارات في قطاع الفضاء

المصدر: أبوظبي ـ موفق محمد

أكد أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي، أن إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق مهمة فضائية جديدة لاستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات في المجموعة الشمسية، يرسخ المكانة العالمية التي وصلت إليها الإمارات والإنجازات التي حققتها في مجال البحث العلمي وعلوم الفضاء.

طموح

وقال سهيل العفاري، عضو المجلس الوطني الاتحادي إن إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق مهمة جديدة في مجال الفضاء يرسخ طموحات قيادتنا الرشيدة التي لا تعرف إلا المركز الأول في كتابة اسم الإمارات بأحرف من ذهب في سجلات التاريخ.

وأضاف محمد اليماحي، نائب رئيس البرلمان العربي، عضو المجلس: إن وصول المشروع الأول لدولة الإمارات إلى المريخ مثل بداية مرحلة جديدة لدولة الإمارات في كتابة اسمها في صفحات التاريخ، ليأتي المشروع الثاني اليوم لدولة الإمارات، ليمثل بارقة أمل جديدة.

من جانبها، أفادت كفاح الزعابي، عضو المجلس، أن الأثر الذي ستفرزه نتائج الرحلة الجديدة لن يقتصر على دولة الإمارات فقط، وإنما ستخدم كافة دول العالم دون استثناء بما يعزز مكان دولة الإمارات على خارطة البحث العلمي.

وقالت الدكتورة نضال الطنيجي، عضو المجلس، إن المشروع يأتي ضمن حزمة أجندة دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، والتي وضعت البحث العلمي وعلوم الفضاء على قائمة مشاريعها.

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