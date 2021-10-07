«سي إن بي سي» تشيد بنموذج الإمارات الناجح في التعامل مع «كورونا»

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

أشادت شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية بتصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي بشّر بها بأن جائحة كورونا أصبحت وراءنا، مشيرة إلى نموذج الإمارات الناجح في التعامل مع الأزمة وسيرها نحو التعافي بخطى واثقة واستراتيجيات مدروسة منذ بدء الوباء وحتى الآن.

وقالت الشبكة، إن تصريحات سموه جاءت في الوقت الذي تشهد فيه الإمارات انخفاضاً كبيراً في عدد الحالات اليومية لـ«كوفيد 19» لتصل لأدنى مستوى لها في 18 شهراً.

وأضافت الشبكة الأمريكية، أن الأنباء الإيجابية الصادرة من دولة الإمارات جاءت أيضاً خلال الأسبوع الأول من معرض إكسبو 2020 دبي، الحدث الأضخم من نوعه عالمياً، الذي يهدف لإبراز الابتكار وتعزيز السياحة والاستثمار.

ولفتت إلى النهج غير التقليدي للدولة، حيث تختلف النظرة المستقبلية للبلاد عن غيرها من المراكز المالية في الأسواق الناشئة حول العالم، والتي لا تزال ملزمة بقواعد أكثر صرامة بشأن السفر والأعمال والحركة.

وقالت الشبكة: «تبدو الحياة في الإمارات، وإمارة دبي على وجه الخصوص، أقرب إلى «الوضع الطبيعي» مما كانت عليه في أي وقت خلال الوباء، إذ تمت إعادة فتح الأعمال بكامل طاقتها تقريباً، مع المحافظة على قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة في معظم الأماكن».

وأضافت: «إن دولة الإمارات إحدى الدول التي سجلت أعلى معدلات تطعيم للسكان بشكل كلي، إذ تم إعطاء أكثر من 20.2 مليون جرعة من لقاح كوفيد 19 حتى الآن».

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