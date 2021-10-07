إطلاق «العيادات الإلكترونية للصحة النفسية»

المصدر: دبي - البيان

كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن تطور مشروع الخدمات المتميزة للصحة النفسية المجتمعية بإطلاق عدد من المبادرات المبتكرة، ومن أبرزها: إطلاق شبكة العيادات الإلكترونية للصحة النفسية المجتمعية لمستشفى الأمل للصحة النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، والتي تهدف لتقديم خدمات نفسية شاملة بالقرب من مقر إقامة المريض.

ولمواكبة التوجه العالمي بدمج خدمات الصحة النفسية في الرعاية الصحية الأولية، وتوفير الرعاية النفسية المتنقلة وعن بعد، تم وضع خطة ممنهجة لتنفيذ المشروع، بدءاً بتطوير سياسة خاصة بالخدمة لضمان السلامة والخصوصية والجودة وفق أفضل الممارسات العالمية، وتوفير البنية التحتية والموارد المطلوبة، إلى جانب العمل على تفعيل عيادات متعددة في عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية في: الشارقة، أم القيوين، الفجيرة والإمارات الأخرى.

وبلغ عدد الزيارات المنزلية الإجمالية حوالي 2480 زيارة منذ عام 2018 إلى 2020 لمتلقي الخدمة من إمارة دبي والمناطق الشمالية، منها 160 زيارة لخدمة فرق التدخل عند الأزمات بالتعاون مع الجهات المختصة. فيما بلغ عدد الاستشارات النفسية عبر خدمة خط المساعدة للاستشارات النفسية منذ شهر أبريل 2020 وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي حوالي 4682 استشارة نفسية.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الحرص على تطوير نطاق خدمات الصحة النفسية الشاملة والمتكاملة كاستجابة لاحتياجات المتعاملين والموجهة للمجتمع.

وأوضحت الدكتورة نور المهيري مدير إدارة الصحة النفسية أن المؤسسة بذلت جهوداً كبيرة في السنوات الأخيرة في تطوير وتعزيز وتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية.

وأشارت الدكتورة آمنة تركي آل علي مدير مستشفى الأمل للصحة النفسية إلى أهمية خدمات الصحة النفسية المجتمعية التعزيزية والعلاجية والتأهيلية، لتحقيق التمكين الاجتماعي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز