مركز الهلال الأحمر في أبوظبي يتسلم تبرعات عينية من وزارة الداخلية

المصدر: (أبوظبي - وام)

تسلم مركز الهلال الأحمر الإماراتي في أبوظبي، تبرعات عينية من وزارة الداخلية لدعم برامجه الإنسانية، تمثلت في توفير كميات كبيرة من المواد والطرود الخيرية، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز جوانب المسؤولية المجتمعية وتقديم الدعم والمساعدات الخيرية للأسر المتعففة.

وكانت وزارة الداخلية - ممثلة في إدارة العلاقات العامة - قد نفذت مبادرة مجتمعية بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي وبالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الخيري، لتوعية وتحفيز المجتمع وإعلاء قيم الخير والتضامن ومساعدة الآخرين من خلال الأعمال التطوعية والأنشطة الخيرية وتفعيل مبدأ الشراكة بين الوزارة والمؤسسات الوطنية.

وأشاد سالم السويدي مدير مركز الهلال الأحمر في أبوظبي بمبادرة وزارة الداخلية، ودعمها لبرامج المركز ومساندة الخدمات الإنسانية التي يضطلع بها على ساحته المحلية.

وقال إن هيئة الهلال الأحمر تثمن عالياً مثل هذه المبادرات التي تعزز مجالات الشراكة مع الوزارات والهيئات والمؤسسات وقطاعات المجتمع، وتحقق مكتسبات إضافية للعمل الإنسانية.

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