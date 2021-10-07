«زايد العليا» تنظم مبادرة «جسور الأمل» لتأهيل 6 مدربين في الأردن

المصدر: (أبوظبي - وام)

نظمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عن بعد، دورة جديدة من مبادرة «جسور الأمل»، لتأهيل وتدريب ستة من المدربين والمختصين بالمملكة الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد في المملكة، قدمها مدربون معتمدون من «زايد العليا».

وجرى تنظيم البرنامج، خلال سبتمبر الماضي، بتنسيق مشترك بين المؤسستين، تنفيذاً لبنود مذكرة التفاهم المشتركة الموقعة بينهما، وهو استمرارية لمشروع «جسور الأمل»، الذي أطلقته مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، في وقت سابق محلياً وعربياً، بهدف توعية وتثقيف الأسر وأولياء الأمور، ومساعدتهم على كيفية مواجهة التحديات التي تواجههم مع أبنائهم، من أجل تمكينهم ودمجهم في المجتمع.

واشتملت جلسات البرنامج، على ثلاث ورش، هي البرامج التعليمية والتدريبية للإعاقات الذهنية، واضطرابات العادات في فترتي الطفولة والمراهقة، وورشة علمني كيف أتواصل.

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