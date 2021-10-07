«تعاونية الاتحاد» تخفض أسعار 12 ألف سلعة خلال أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة عن رصدها 10 ملايين درهم لحملة تخفيضات شهر أكتوبر الجاري، إذ ستطلق 12 حملة ترويجية تشمل خصومات تصل نسبتها إلى 65% على 12 ألف سلعة مختارة في جميع فروعها المنتشرة في إمارة دبي، وعبر متجرها الإلكتروني الذكي، إذ بدأت حملة التخفيضات منذ الأول من الشهر الجاري وتستمر لنهايته، وذلك ضمن أهدافها لإسعاد المستهلكين وتلبية متطلباتهم وتوفير منتجات عالية الجودة لهم وبأسعار تنافسية، بما يتناسب مع مبادرات التعاونية المجتمعية.

وتفصيلاً، أكد مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد الدكتور سهيل البستكي، أن التعاونية لديها خطط شهرية وسنوية لإسعاد المستهلكين، وتسعى بشكل دائم إلى طرح العروض الترويجية التي تشتمل على خصومات تلبي احتياجات أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن حملة أكتوبر واسعة ومتنوعة وتشمل إطلاق 12 حملة تخفيضات على منتجات وسلع استهلاكية وغذائية مختارة.

وأضاف: إن التعاونية خصصت 10 ملايين درهم لحملة تخفيضات شهر أكتوبر، إذ تطرح خصومات تصل إلى 65% على 12 ألف منتج وسلعة أساسية واستهلاكية في جميع فروعها ومراكزها المنتشرة في إمارة دبي، وعلى متجرها الإلكتروني الذكي، طيلة أيام شهر أكتوبر، وبتواريخ متفاوتة ومتقاربة، وذلك ضمن خطة تسويقية معدة بعناية تامة حتى تعم الفائدة على الجميع، وبما يصب في مصلحة المستهلك.

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