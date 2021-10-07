«إسعاف دبي» تنال الاعتماد البلاتيني في «إدارة الابتكار» من المملكة المتحدة

المصدر: دبي - البيان

عززت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف موقعها التنافسي العالمي في مجال الابتكار من خلال حصولها على الاعتماد البلاتيني لنظام إدارة الابتكار والأفكار من مؤسسة أفكار المملكة المتحدة «Ideas UK» وهو أعلى تصنيف عالمي تمنحه المؤسسة المتخصصة للجهات الحكومية والخاصة حول العالم من خلال تقييم كفاءة نظام وبيئة الإبتكار وإدارة الأفكار بناءً على مواصفة الابتكار الـ ISO 56002.

وأعرب خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكداً أن الابتكار ثقافة تبنتها حكومتنا الرشيدة التي أصرت على أن تكون الريادة محركاً للعمل والحياة مما جعل أفراد المجتمع يتبنون الابتكار كأسلوب عمل في جميع مناحي الحياة، وأضاف: نحرص في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على تشجيع موظفينا على طرح أفكارهم، ونسعى جاهدين لتطبيق المتميز منها وصولاً لجودة الخدمات المقدمة للمجتمع وفخور بهذا الإنجاز كفخري بالمحرك البشري الذي قادنا إليه، مؤكداً أن هذه الجائزة حصيلة الإخلاص في العمل وتفاعل موظفي ومتعاملي المؤسسة.

وشكر الدراي الجهود الاستثنائية التي قام بها فريق العمل في مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي والفرق المؤسسية المعنية من كل إدارات المؤسسة لتحقيق هذا الإنجاز، والذي يعزز التزام إسعاف دبي التام بالبحث عن وسائل وأدوات غير مسبوقة لتحقيق الابتكار في مجالات الطب الطارئ وابتكار حلول مستدامة لمستقبل الخدمات الإسعافية تليق بسمعة الدولة.

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