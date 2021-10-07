إزاحة الستار عن لوحة تصنيف 5 نجوم في «مرور رأس الخيمة»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أكد الشيخ أحمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة أن تعزيز الأمن والأمان من أهم ركائز مواصلة التطور والتنمية المستدامة في الإمارة والدولة، وأن الارتقاء بالمعايير والخدمات الأمنية وتطويرها في جميع المجالات من ضمنها المرورية أساس لتحقيق السعادة المجتمعية، والارتقاء بمعايير جودة الحياة.

جاء ذلك على هامش زيارة الشيخ أحمد بن سعود إلى مركز خدمات المرور والترخيص بشرطة رأس الخيمة، وإزاحته الستار عن لوحة تصنيف الـ 5 نجوم، الذي حصل عليه المركز بحسب نتائج الدورة الرابعة لتقييم مراكز الخدمة في الحكومة الاتحادية، وفق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، وذلك بحضور اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، واللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة.

وقال الشيخ أحمد بن سعود: إن دولة الإمارات بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة تمكنت من تحقيق أعلى مستويات الاستقرار والأمن والأمان على المؤشرات العالمية، وإن فرق العمل في وزارة الداخلية بمتابعة واهتمام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، استطاعت تقديم أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار على هذه الأرض الطيبة.

وأشاد الشيخ أحمد بن سعود بجهود جميع العاملين في المركز، وأثنى على عطائهم وإخلاصهم في العمل، من أجل توفير أقصى درجات السعادة لأفراد المجتمع في الإمارة والدولة، وحثهم على الاستمرار في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور، وبذل المزيد من الجهود، لمواصلة التميز بروح الابتكار.

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