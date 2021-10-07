«عجمان للتنمية الاجتماعية» تكرم الفائزين في مسابقة «معاً نقرأ»

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

كرمت جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية الفائزين في مسابقة «معاً نقرأ» في دورتها الـ 7، بحضور هزاع المنصوري مستشار معالي وزير التربية والتعليم ومدير الاتصال الحكومي بالوزارة، ومحمد عمر الشمري مدير مركز الهلال الأحمر في عجمان، وجاء الحفل متزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمعلم الذي يصادف الـ 5 من أكتوبر من كل عام.

مهارات

وأقيم حفل التكريم بمركز الإبداع الثقافي في عجمان لتكريم 76 فائزاً من الذين اجتازوا التصفيات النهائية.

وأكدت منى صقر المطروشي، مدير عام الجمعية، أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الطلبة على الإقبال على القراءة حتى يكتسبوا المهارات اللازمة التي تعينهم على إكمال مشوارهم الدراسي بنجاح، مؤكدة أهمية القراءة باعتبارها أولى خطوات تحقيق الثقافة والتقدم الحضاري، وتعد القراءة بمثابة المفتاح السحري لمختلف أبواب العلوم والمعارف لكونها أهم المهارات المكتسبة التي تحقق النجاح والمتعة لكل فرد خلال حياته، إضافة إلى أنها تمنح الفرد القدرة على اكتساب مهارة «التعلم الإلكتروني»، التي أصبحت ضرورة من ضرورات الحياة التي بدونها لا يمكن مواكبة التطور العلمي.

63 مدرسة

وأوضحت المطروشي أن عدد المدارس المشاركة بلغ 63 من مختلف مدارس الدولة، حيث بلغ عدد المشاركات 343، وتأهل في التصفيات الأولى 297 طالباً وطالبة، اجتاز منهم 76 مشاركاً التصفيات النهائية.

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