محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع آبي أحمد العلاقات بين البلدين

المصدر: وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اتصال هاتفي مع الدكتور آبي أحمد، رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين و سبل تعزيزها وتنميتها.

وهنأ سموه خلال الاتصال الدكتور آبي أحمد بمناسبة تنصيبه لولاية جديدة رئيسا لوزراء إثيوبيا، متمنياً له التوفيق والنجاح في مواصلة أداء مهامه ومسؤولياته.

كما استعرض الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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