شرطة دبي تحصد جائزة المسؤولية المجتمعية عن فئة «المؤسسات الحكومية الكبيرة»

المصدر: دبي - البيان

حصدت القيادة العامة لشرطة دبي، المركز الأول عن فئة المؤسسات الحكومية الكبيرة، ضمن جائزة الشبكة العربية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، إلى جانب حصولها على تقدير خاص في الشراكة والتعاون نظير مبادرتها المجتمعية الرياضية «الروح الإيجابية»، وما حققته من نتائج إيجابية ملموسة رسخت من قيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع، واحترام الآخرين وتقبلهم.

وتسلم وفد القيادة العامة لشرطة دبي الجائزة والتقدير، خلال حفل الشبكة العربية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، والذي أقيم برعاية من المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، عضو المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة، ورئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، وبحضور المهندس الشيخ ماجد بن سلطان صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة CADD الإمارات، للاحتفاء وتكريم 40 من أبطال الاستدامة من جميع أنحاء المنطقة في الدورة الـ 14 للجائزة.

وتسلم التقدير العقيد علي خلفان المنصوري، نائب الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، في حين تسلّم الدرع، العقيد الدكتور تميم محمد الحاج، مدير إدارة البيئة والسلامة والصحة العامة، في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، بحضور العقيد عمر غانم الغيث، رئيس قسم نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة، والملازم عبد الرحمن محمد الظنحاني، رئيس قسم الشراكات، والملازم علياء محمد إبراهيم، والرقيب ليبان محمد علي، ومدني نعيمة هلال السري.

وأهدى العقيد علي خلفان المنصوري، الفوز إلى معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، نظير دعمه المستمر لكافة الفرق والموظفين، وتذليل العقبات أمامهم ليتمكنوا من تحقيق أهداف المشاريع والمبادرات المواكبة للتوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع والمدينة الآمنة الابتكار في القدرات المؤسسية.

وأكد العقيد المنصوري، أنهم يعملون وفق رؤية القيادة الرشيدة في دعم المسؤولية الاجتماعية، والتطوع، وخدمة الوطن، واضعين ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية في سلم أولوياتهم الهادفة لتعزيز روح المبادرة والعمل الإنساني، الذي يمثل جوهر المجال الشرطي ويكرس لقيم العطاء والتكافل والأمان لتحقيق الاستقرار والسعادة للمجتمع، والحرص على تنظيم الفعاليات والمبادرات مع الشركاء.

ومن جانبه، أكد العقيد تميم الحاج، أن شرطة دبي تتخذ من الاستدامة نهجاً لتنفيذ عملياتها الأمنية والمجتمعية والإدارية، تماشياً مع توجهات الدولة نحو مستقبل حضاري مستدام، ودعماً لمبادرة رؤية الإمارات 2021، ومبادرة اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة، خطة دبي الاستراتيجية 2021 التي تعتبر الاستدامة إحدى أركانها الأساسية، وخطة دبي الحضرية 2040، منوها بتحقيقهم مؤشرات متقدمة ورائدة في الاستدامة.

وبدوره، أكد الملازم عبدالرحمن الظنحاني، أن شرطة دبي حرصة على تعزيز شراكتها مع المؤسسات في القطاعين العام والخاص، ومد جسور التواصل مع أفراد المجتمع، بما يضمن تعزيز قوة وصول الرسائل الأمنية والمجتمعية لشرطة دبي بين فئات المجتمع المختلفة، مشيراً إلى نجاح مبادرة «الروح الإيجابية» في نشر رسائلها الهادفة لترسيخ قيم التسامح والتكافل والتعايش وتقبل الآخر منذ انطلاقها وحتى اليوم، حاصدة إقبالاً كبيراً من الجمهور للمشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تقيمها على مدار العام.

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