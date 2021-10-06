مكتوم بن محمد يترأس اجتماع لجنة الميزانية العامة للاتحاد

المصدر: البيان

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اجتماع لجنة الميزانية العامة للاتحاد.

وناقش سموه خلال الاجتماع الميزانية العامة لدورة السنوات 2022-2026، واطلع على الموقف المالي للعام الحالي الذي يعكس تعافي وانتعاش الاقتصاد الوطني.

وأكد سموه أن التخطيط المالي أولوية حكومية وأساس للتنمية وضمان لتحقيق الريادة.

ناقشنا خلاله الميزانية العامة لدورة السنوات 2022-2026، واطلعنا على الموقف المالي للعام الحالي الذي يعكس تعافي وانتعاش الاقتصاد الوطني. التخطيط المالي أولوية حكومية وأساس للتنمية وضمان لتحقيق الريادة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز