مجلسا «حكماء المسلمين» و«الشيوخ الكازاخستاني» يبحثان دعم التعايش والحوار بين الأديان

المصدر: نور سلطان - وام

التقى د.سلطان الرميثي، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، بماولين أشيمباييف، رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية كازاخستان.

وذلك على هامش مؤتمر قادة الأديان، الذي تجري فعالياته في العاصمة الكازاخية «نور سلطان».

وأشاد رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني خلال اللقاء بالدور الإنساني لدولة الإمارات ومبادراتها لتعزيز التسامح والسلم العالمي، وتبنيها إطلاق وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقّع عليها فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسةُ البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي، في فبراير عام 2019.

دعم

بدوره، أعرب د. سلطان الرميثي، عن تقدير مجلس حكماء المسلمين لجهود جمهورية كازاخستان في دعم الحوار بين الأديان، وتعميق فكرة التعايش في ظل التنوع والتعدد الديني والحضاري والثقافي، مبدياً تطلع المجلس للمزيد من التعاون مع المؤسسات المعنية في كازاخستان لتحقيق الأهداف الإنسانية المشتركة.

وعبّر الطرفان عن أملهما في أن يسهم الحوار الدائر في العاصمة الكازاخية نور سلطان، في تعزيز التعاون بين المؤسسات والقادة الدينيين، وتوحيد جهودهم في التغلب على التحديات التي تواجه الإنسانية، كما أكدا استمرار التعاون والتنسيق في العديد من المشاريع والبرامج المقبلة.

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