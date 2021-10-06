شخبوط آل نهيان يستقبل رئيس وزراء كوت ديفوار

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، باتريك آتشي رئيس وزراء جمهورية كوت ديفوار، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي.

ورحب معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان بآتشي، الذي يزور البلاد للمشاركة في «مؤتمر السياسات العالمي»، مؤكداً أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية كوت ديفوار في تقدم مستمر، كما يوجد العديد من الفرص والإمكانات لتطويرها وتعزيزها ودفعها إلى الأمام، لما فيه مصلحة البلدين.

من جانبه، عبر آتشي عن فخره واعتزازه بالعلاقة الوطيدة التي تربط جمهورية كوت ديفوار بدولة الإمارات، مشيراً إلى وجود العديد من الإمكانات والفرص لدعمها وتعزيزها.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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