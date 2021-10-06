أتمتة ورصد ذكي للحفاظ على السلامة المرورية في أبوظبي

طورت شرطة أبوظبي خدماتها الاستباقية للمساهمة في التقليل من الحوادث المرورية باستخدام الأنظمة الذكية وإدخال أفضل التقنيات التكنولوجية العصرية في العمل الشرطي الحديث، التي من شأنها تعميق نشر ثقافة السلامة المرورية في المجتمع، وغرس قيم احترام القوانين المرورية لدى شرائح المجتمع كافة. وأوضح المقدم أحمد محمد بن هادي، رئيس قسم الاتصال المؤسسي بمركز نظم المعلومات والاتصالات بشرطة أبوظبي لـ«البيان»:

أنه ومنذ بداية العام الجاري، باشرت دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي ممثلة بهيئة أبوظبي الرقمية وبالتعاون مع القيادة العامة بإنجاز نموذج السلامة المرورية والحد من الحوادث بإطلاق نظام «Vast» للرصد الآلي لمخالفات استخدام الهاتف وحزام الأمان أثناء القيادة، ويأتي النظام بهدف تعزيز مستويات الأمان والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق وزيادة الوعي وتثقيف المجتمع حول أهمية اتباع ممارسات القيادة الآمنة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى قيادة المستقبل الرقمي لحكومة أبوظبي وتمكين حكومة رقمية مبتكرة وفعّالة.

وأشار بن هادي: إن شرطة أبوظبي تمتلك منظومة رادارات خاصة تقوم بالتقاط صور عالية الدقة وتحت ظروف مختلفة، وتعمل الكاميرات بتقنية الذكاء الاصطناعي لتحليل هذه الصور ورصد إذا كان السائق لا يستخدم حزام الأمان أو يستخدم الهاتف.

ويعمل النظام على إرسال إشعار للسائقين المخالفين عبر الرسائل النصية القصيرة تحثهم على تصحيح السلوك في وقته أثناء القيادة، وتسعى شرطة أبوظبي إلى استمرار جهودها الهادفة إلى تعزيز مستويات ممارسات القيادة المرورية الآمنة وحماية الأرواح البشرية، بتطبيق قوانين وأنظمة وقواعد المرور.

وقال إنه تم إنجاز نظام «Vast» في 5 مراحل أساسية وهي: الكاميرات والأجهزة التي تعتمد على التقنيات الذكية، ونظام مراجعة الصور، والتنبيهات باستخدام الرسائل القصيرة، ولوحة معلومات مؤشرات الأداء، والتدريب المستمر.

وكان فريق قطاع البيانات والتكنولوجيا الحديثة في هيئة أبوظبي الرقمية أعد النموذج المشترك بالتنسيق مع الفريق المختص بشرطة أبوظبي، حيث تم جمع ومتابعة وتحليل البيانات ومعالجتها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفيما يتعلق باستخدام الدوريات الذكية بيّن بن هادي أنه من المتوقع أن يبلغ عددها في الإمارة حوالي 220 مركبة حتى نهاية 2021.

وأكد بن هادي أن عقوبة عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة من قبل السائق تصل إلى الغرامة المالية وقيمتها 400 درهم بالإضافة إلى 4 نقاط مرورية، حسب المادة رقم 51 التي نصت عليها اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون السير والمرور رقم 178.

ومع عودة المدارس، أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز النقل المتكامل ومؤسسة الإمارات للمواصلات في أبوظبي تفعيل الرصد الآلي لمخالفة سائقي المركبات غير الملتزمين بالوقوف التام في حالة فتح إشارة «قف» الجانبية الخاصة بالحافلات المدرسية في كلا الاتجاهين، بمسافة لا تقل عن 5 أمتار من خلال تركيب أجهزة رادارات على الحافلات المدرسية في إمارة أبوظبي لضمان عبور الطلبة بسلامة وأمان، تجسيداً للأولوية الاستراتيجية لشرطة أبوظبي لجعل الطرق أكثر أمناً.

توعية أسهمت المبادرات التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي مثل «لكم التعليق» منذ 2018، من خلال عرض مقاطع مرورية ومشاهد واقعية لبعض الآثار والمواقف السلبية لبعض السائقين، ونشر هذه الفيديوهات على المنصات الافتراضية لترك التعليق للجمهور، أسهمت في زيادة التوعية المرورية، وتعريف الجمهور بالسلوكيات الخطيرة والتي قد تسبب ضرراً للآخرين.

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